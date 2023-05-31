Центробанк России ужесточит требования по выдаче потребительских кредитов

Центробанк России уже во второй раз с начала года ужесточает требования по выдаче потребительских кредитов. Эксперты рассказали, что теперь изменится в этой сфере.

Что касается среднего размера потребительского кредита, то он за год вырос в два раза и составляет 328,5 тысячи рублей. Кто сможет получить кредит, а кому в нем откажут? И как все это повлияет на банковские ставки?

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