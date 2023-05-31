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11:45

Экономика

В России планируют законодательно закрепить понятие "фермерский продукт" – СМИ

В России планируют законодательно закрепить понятие "фермерский продукт" – СМИ

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В России планируют закрепить понятие "фермерский продукт", чтобы продавцы не вводили в заблуждение покупателей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Если документ примут, то эти категории товаров будут продвигать в системе госзакупок для детского и школьного питания. Абрамченко отметила, что для фермеров в стране предусмотрено немало мер поддержки для сбыта продукции. Кроме того, они пользуются льготами и субсидиями по инвестиционным кредитам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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