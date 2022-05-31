ЦБ планирует сохранить ограничения на покупку наличной валюты физлицами до осени

Центробанк не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. При этом он продолжит следить за развитием ситуации. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. Ограничения продлятся до сентября 2022 года.

В марте Банк России ограничил возможность кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля регулятор ослабил ограничения, и банки получили право продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.