"Газпром" приостановит поставки газа компании Orsted из-за неоплаты

"Газпром экспорт" с 1 июня приостановит поставки газа датской компании Orsted из-за неоплаты.

Также "Газпром экспорт" на конец дня 31 мая не получил от компании Shell Energy Europe платеж за апрель, поэтому поставки прекратятся с 1 июня.