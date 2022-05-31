ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92% – Макрон

ЕС сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кинофестиваль в Карловых Варах не бойкотирует российский кинематограф, сообщила дирекция.

Детский "космический" городок появится в Зеленограде в районе Матушкино.