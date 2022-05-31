В России ввели мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

Мораторий на проверки в сфере валютного законодательства вводится в РФ с 1 июня. Об этом сообщил кабмин.

Минздрав РФ не фиксирует отказов на поставки зарубежных медикаментов в страну, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

На улицах Москвы из-за ливня дежурят 300 бригад Мосводостока.