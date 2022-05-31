Кабмин отменил налоговые проверки соблюдения валютного законодательства

Кабмин до конца года отменил налоговые проверки соблюдения валютного законодательства. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мораторий вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Он приостанавливает большинство контрольных мероприятий. Исключение составят проверки, в ходе которых обнаружили нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря.

Мораторий также не распространяется на нарушения, связанные со специальными экономическими мерами, установленными в ответ на санкции недружественных государств.

Также до 1 декабря 2022 года продлевается срок представления гражданами-резидентами отчетов за прошлый год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.