McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех брендов

Российский McDonald’s подалзаявки в Роспатент на регистрацию новых брендов. Называются они так – "Это он", "Точно он" и "Компас".

В пресс-службе компании сообщили, что находятся в процессе работы над созданием нового товарного знака, наименование пока не выбрали. Ранее сообщалось, что бывший McDonald’s подал заявки на регистрацию четырех брендов: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.