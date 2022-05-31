Сеть магазинов одежды Kiabi планирует уйти из РФ

Сеть магазинов одежды Kiabi планирует уйти из России. Как сообщают СМИ, торговые точки закроют летом.

Бренд принадлежит компании, которая также владеет "Ашаном" и "Леруа Мерлен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.