"Газпром" остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra

"Газпром" остановил поставки газа нидерландской компании GasTerra. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Трейдер не заплатил за газ в рублях. В "Газпроме" подчеркнули, что все контрагенты были своевременно проинформированы о том, что платежи с 1 апреля должны проходить в национальной валюте. Нидерландская компания в свою очередь уведомила "Газпром", что не намерена платить в рублях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.