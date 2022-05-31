Мировые цены на еду за 2021 год выросли почти на 30%

Рост цен на продукты питания угрожает миллионам людей по всему миру. По данным ООН, за 2021 год мировые цены выросли почти на 30%, а в 2022 году только за март продукты подорожали сразу на 13%.

Мир оказался на пороге глобального голода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

