Москвичи столкнулись с невозможностью обналичить подарочные сертификаты в магазинах

Тысячи москвичей не могут ни отоварить, ни обналичить подарочные сертификаты в связи с уходом с рынка западных брендов.

О том, куда теперь прикладывать пластиковые карточки стоимостью в десятки тысяч рублей, – в эфире телеканала Москва 24.