Цена на нефть марки Brent поднялась выше 120 долларов за баррель

На фоне обсуждения шестого пакета санкций цена на черное золото пошла вверх. Об этом заявляют аналитики.

Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке поднялась выше 120 долларов за баррель. Последний раз подобные показатели на бирже фиксировали в конце марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.