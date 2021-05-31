Москвичам рассказали о ценах на творог

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на творог "Простоквашино" 9%, упаковка 220 граммов.

В "Пятерочке" неделю назад он стоил 99,99 рубля. Сейчас подешевел, по акции – 84,99. В "Перекрестке" цена не менялась – 99,90 рубля уже несколько недель. В "Азбуке Вкуса" тоже без перемен, но цена самая высокая – 103 рубля за упаковку.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.