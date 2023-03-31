Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

31 марта истекает срок действия кредитных каникул. Физлица, предприниматели и представители более крупного бизнеса могли обратиться за ними на фоне распространения коронавируса.

Как заявили СМИ, Госдума планирует продлить льготы, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, кредитные каникулы пока продлят до конца года, поправку уже подготовили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.