Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Экономика

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца года

Новости часа: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Почти 80% промышленников РФ поддержали идею вернуть практику госпланирования

Илон Маск заявил, что доллар может лишится статуса мировой резервной валюты

Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году – Собянин

Новости часа: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Магазины пяти турецких брендов появились в московских ТЦ с начала 2023 года

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

"Деньги 24": ипотека в РФ подорожала с начала 2023 года

Новости часа: Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже на 2 месяца

31 марта истекает срок действия кредитных каникул. Физлица, предприниматели и представители более крупного бизнеса могли обратиться за ними на фоне распространения коронавируса.

Как заявили СМИ, Госдума планирует продлить льготы, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, кредитные каникулы пока продлят до конца года, поправку уже подготовили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика