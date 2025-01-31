В Москве представили лучшие практики развития промышленности

Второй демо-день эффективных региональных практик прошел в индустриальном парке "Руднево" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". В нем приняли участие более 200 представителей региональных властей, промышленных предприятий и агентств развития.

Основная цель мероприятия – тиражирование лучших практик на всю страну. Москва остается одним из лидеров Национального инвестиционного рейтинга. В столице работают более 4,5 тысячи высокотехнологичных предприятий, а за последние пять лет объем инвестиций в промышленность города вырос более чем в два раза.

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