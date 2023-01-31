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Экономика

Российские банки заявили об отсутствии проблем с чипами для карт

Российские банки заявили об отсутствии проблем с чипами для карт

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Российские банки заявили об отсутствии проблем с чипами для карт. В начале 2022 года специалисты опасались дефицита, но сейчас они поменяли схемы взаимодействия с поставщиками и отладили логистические цепочки.

Кроме того, в 2022 году некоторые банки сделали карты бессрочными, что позволяет экономить на перевыпуске. При этом один из отечественных банков заявил, что его потребности полностью закрываются российскими производителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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