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Экономика

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

Европе будет затруднительно пополнять запасы газа зимой в 2024 году

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Европе будет крайне затруднительно пополнять запасы газа следующей зимой. Причиной такого события станут сокращения поставок из России, об этом говорится в январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

По данным доклада, зимой 2023 года цены на газ не стали высокими из-за накопленных запасов, однако следующий сезон будет сложнее. Всплески цен на топливо вероятны, если будет холодная погода и вырастет спрос на энергоносители в Китае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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