Депутат Госдумы предложил использовать санкционные продукты для государственных нужд

В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных и конфискованных товаров. Автор документа и глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что это вызывает социальную напряженность в обществе. Как альтернативу он предложил использовать продукты для государственных нужд.

По его словам, если продукция соответствует всем критериям качества безопасности, то в этом случае уполномоченный правительством орган принимает решение о дальнейшем использованием продукции.

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