Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию

Минсельхоз РФ допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию. При этом в ведомстве отмечают, что подорожание не будет резким. Стоимость может меняться из-за повышения затрат на электроэнергию, упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости.

Так, один из ведущих в России производителей уже уведомил ретейлеров о том, что часть ассортимента подорожает почти на 10% с февраля. При этом в Минсельхозе отмечают, что на протяжении всего прошлого года динамика цен на молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.