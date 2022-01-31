В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

В России хотят запретить утилизировать конфискованные продукты. Вместо этого депутаты Госдумы предлагают проверять качество провианта: если все свежее и никаких других нареканий нет, то пускать продукты в ход.

О том, что утилизировать провиант нерационально, в России говорят давно. К тому же не всегда его уничтожают по правилам. Есть информация, что некоторые продукты потом все равно нелегально продают.

С подобной инициативой несколько лет назад выступали в Роспотребнадзоре. Тогда идею не поддержал Минсельхоз, в ведомстве усомнились, что ввезенные по поддельным бумагам продукты безопасны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.