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Новости

30 ноября, 21:00

Экономика

Новости часа: флагманский магазин H&M закроется на Тверской улице 30 ноября

Новости часа: флагманский магазин H&M закроется на Тверской улице 30 ноября

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Магазины H&M работали в Москве последний день 30 ноября. Утром в этот день перед дверьми бутика на Тверской собралась целая толпа. При этом в надежде успеть купить любимые вещи люди выстроились в очередь еще до открытия.

Между тем телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, массовой дракой закончился матч Иран – США в группе В. Иранцы отправятся домой, проиграв Штатам со счетом 1:0.

Россия может распрощаться с УЕФА и поменять футбольное гражданство на азиатское. Смену федерации будут обсуждать на ближайшем заседании исполкома РФС.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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