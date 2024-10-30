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30 октября, 17:30

Экономика

Маркетплейсы начали вытеснять банки на рынке электронных платежей

Маркетплейсы начали вытеснять банки на рынке электронных платежей

Россияне стали чаще пользоваться услугами банков маркетплейсов

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Маркетплейсы вытесняют банки на рынке электронных платежей. Финансовые подразделения ведущих площадок существенно нарастили собственный капитал. Условия кредита у них выгоднее, чем у традиционных игроков.

Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Евгений Беляков сообщил, что маркетплейсы, осознав невыгодность выплаты процентов за финансовые транзакции, начали создавать собственные подразделения на базе приобретенных небольших банков. Однако эксперт подчеркнул, что они являются скорее дополнением к приложениям маркетплейсов, чем конкурирующим бизнесом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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