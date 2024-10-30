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30 октября, 15:30

Экономика

Россияне стали чаще пользоваться услугами банков маркетплейсов

Россияне стали чаще пользоваться услугами банков маркетплейсов

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Маркетплейсы вытесняют банки на рынке электронных платежей. Финансовые подразделения ведущих площадок существенно нарастили собственный капитал. Условия кредита у них, как правило, выгоднее чем у традиционных игроков.

Существуют ли подводные камни в условиях рассрочки торговых площадок? Предлагают ли банки маркетплейсов открыть вклады?

На эти и другие вопросы ответил экономический обозреватель Москвы 24 Евгений Беляков.

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