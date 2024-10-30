Россияне стали чаще пользоваться услугами банков маркетплейсов

Маркетплейсы вытесняют банки на рынке электронных платежей. Финансовые подразделения ведущих площадок существенно нарастили собственный капитал. Условия кредита у них, как правило, выгоднее чем у традиционных игроков.

Существуют ли подводные камни в условиях рассрочки торговых площадок? Предлагают ли банки маркетплейсов открыть вклады?

На эти и другие вопросы ответил экономический обозреватель Москвы 24 Евгений Беляков.