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30 октября, 07:15

Экономика

Россельхознадзор сообщил об увеличении объемов производства сливочного масла

Россельхознадзор сообщил об увеличении объемов производства сливочного масла

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Производство сливочного масла в России с начала 2024 года увеличилось. Об этом сообщил Россельхознадзор. По данным ведомства, по сравнению с 2023 годом разница составляет более 3,5%.

Между тем подорожание продукта эксперты объясняют ростом цен на молоко и сливки. В связи с этим в Минсельхозе решили увеличить импорт масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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