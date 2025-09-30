30 сентября, 20:45Экономика
Почти 440 компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда"
Почти 440 московских компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда". Две трети из них – субъекты малого и среднего предпринимательства, рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
О проекте она высказалась во время форума для предпринимателей "Формула эффективности – технологии, кадры, процессы".
Городские программы и федеральные инициативы помогают бизнесу стать эффективнее, а также способствуют стабильному росту экономики столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.