30 сентября, 20:45

Экономика

Почти 440 компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда"

Почти 440 компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда"

Почти 440 московских компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда". Две трети из них – субъекты малого и среднего предпринимательства, рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

О проекте она высказалась во время форума для предпринимателей "Формула эффективности – технологии, кадры, процессы".

Городские программы и федеральные инициативы помогают бизнесу стать эффективнее, а также способствуют стабильному росту экономики столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

