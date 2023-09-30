В РФ готовятся увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности

В России готовятся серьезно увеличить максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Как рассказали в Минтруда, с нового года оно вырастет с 83 тысяч рублей до 122. При этом выплаты по беременности и родам в своих максимальных значениях превысят пол-миллиона в месяц. По словам главы ведомства, это стало возможным благодаря внедрению в этом году единой облагаемой базы страховых взносов, которая будет учитываться при расчете больничных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.