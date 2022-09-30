ФАС проверит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

Федеральная антимонопольная служба займется ценами на спецодежду и снаряжение. После объявления частичной мобилизации они резко выросли.

То, что раньше стоило 5 тысяч, теперь продают по 100 тысяч рублей и более. Выбор стремительно сокращается, потому что россияне буквально сметают с прилавков все: от спортивных фонариков до бронежилетов.

ФАС уже направила запросы в три торговые сети. Будут выяснять обоснованность такого роста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.