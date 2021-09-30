Сбербанк выдал более 10 тыс образовательных кредитов

Сбербанк выдал более 10 тысяч образовательных кредитов с господдержкой студентам московских вузов. Причем процентная ставка по такому кредиту для студентов составляет всего 3% годовых, остальное субсидируется государством.

Весь период обучения и еще 9 месяцев после окончания вуза заемщик выплачивает банку только проценты. И затем в течение 15 лет погашает основную сумму кредита. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.