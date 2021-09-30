Москвичам рассказали, как изменились цены на яйца

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на яйца марки "Окское".

В "Пятерочке" цена стабильная – 93,99 рубля. В "Перекрестке" яйца подешевели и теперь стоят 93,9 рубля.

Самый высокий ценник в "Азбуке Вкуса", там за яйца просят 96,3 рубля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.