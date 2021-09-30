Цифра дня – 0,68%. На столько вырос курс рубля с начала сентября. По итогам месяца, наша валюта оказалась лучшей в мире, и чуть ли не единственная продолжает укрепляться к доллару, сообщает Bloomberg.

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