Эксперты сообщили о возможном подорожании авиабилетов. Объясняется это ростом цен на авиакеросин.

Биржевая стоимость авиатоплива на бирже превысила 52 тысячи рублей за тонну. Это максимум с ноября 2018 года. В январе тонна авиакеросина стоила менее 37 тысяч, а в июне – 48 тысяч.

Эксперты говорят, что топливо для самолетов дорожает, потому что рынок авиаперевозок восстанавливается после пандемии коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.