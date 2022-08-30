Последние новости часа: производители из РФ закроют потребность в кассетных подшипниках

Телеканал Москва 24 рассказал о последних новостях часа. Так, производители из РФ смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках, сообщает Минпромторг.

Второе арендованное ООН судно с зерном вышло из украинского порта.

ЕС должен изменить механизм формирования цен на энергию.

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