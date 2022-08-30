На завод Mercedes-Benz в Подмосковье нашли покупателя – СМИ

На завод Mercedes-Benz в Подмосковье нашлись покупатели, написали в СМИ. И пока бизнес обсуждает суммы и условия сделки, у поклонников марки только один вопрос: машины собирать будут?

По данным источников, речь идет о комплексной сделке. То есть новый владелец, возможно, будет и дистрибьютором марки в России. Кто купит Mercedes? Если автомобили все-таки будут завозить, как изменятся цены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.