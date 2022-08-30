Столичный бизнес может получить кредит до 50 млн рублей на сохранение и развитие

До 50 миллионов рублей может получить в кредит бизнес столицы на сохранение и развитие. О нуждах предпринимателей, которые пользуются городскими программами поддержки, рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он объяснил, на каких условиях предоставляют льготы и о каких суммах со стороны городского правительства идет речь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.