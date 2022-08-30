Продажи ноутбуков перед учебным годом выросли в три раза. Смартфонов – в два раза. 9 из 10 родителей покупают своим детям гаджеты, сообщили онлайн-ретейлеры. За ноутбук для ребенка москвичи готовы платить около 35 тысяч рублей, а за смартфон – примерно 15 тысяч.

Что можно купить на эти деньги? И какая техника подойдет для учебы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.