Специалисты рассказали о поставках свежих цветов к 1 сентября

Россиян же сейчас волнуют поставки свежих цветов к 1 сентября. Из-за антироссийских санкций сроки поставок не просто стали больше. Некоторые поставщики, например, голландцы, покинули российский рынок, а пришедшие им на смену могут везти товар неделями.

Во сколько обойдется более или менее бюджетный букет? И не останутся ли первоклашки без хризантем и гладиолусов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.