Цветы в Москве перед 1 сентября подорожали на 8%

Стоимость цветов в Москве перед 1 сентября увеличилась на 8%. Таковы данные аналитиков.

В среднем букеты в столице в настоящее время стоят около 2,5 тысячи рублей. 31 августа и 1 сентября, по прогнозам, они прибавят в цене еще несколько тысяч.

Чаще всего покупают хризантемы и розы – их продажи по сравнению с прошлым учебным годом выросли на 55%.

Кроме того, более чем вдвое увеличился спрос на конфеты. Такие цифры связывают еще и с тем, что год назад из-за пандемии коронавируса многие школы не проводили торжественные линейки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.