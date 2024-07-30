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30 июля, 22:15

Экономика

Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке снизятся после затухания всплеска инфляции

Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке снизятся после затухания всплеска инфляции

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Ставки по ипотеке должны пойти вниз по мере замедления всплеска инфляции. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, доступность жилья в России будет расти, в том числе из-за отмены безадресной льготной ипотеки и других мер, которые приняли для охлаждения рынка недвижимости. Как пояснила Набиуллина, постепенно дисбаланс на рынке ипотеки будет снижаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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