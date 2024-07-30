Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке снизятся после затухания всплеска инфляции

Ставки по ипотеке должны пойти вниз по мере замедления всплеска инфляции. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, доступность жилья в России будет расти, в том числе из-за отмены безадресной льготной ипотеки и других мер, которые приняли для охлаждения рынка недвижимости. Как пояснила Набиуллина, постепенно дисбаланс на рынке ипотеки будет снижаться.

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