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30 июля, 17:30

Экономика

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, когда снизятся ставки по ипотеке

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, когда снизятся ставки по ипотеке

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что желающие приобрести недвижимость по более выгодной ставке смогут сделать это позднее. По ее словам, по мере затухания инфляции ипотека неизбежно станет доступнее.

Глава ЦБ также напомнила, что в текущих условиях активизировались "серые" схемы побуждения людей к покупке недвижимости. Среди них – рассрочка, кэшбек и льготные ставки. По словам Набиуллиной, за ними стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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