30 июля, 13:15Экономика
Более 25 тыс товаров представлено на сайте проекта "Сделано в Москве"
Рассказать о своем бизнесе или стартапе столичным предпринимателям помогает проект "Сделано в Москве". На площадке проекта представлено более 25 тысяч товаров – от косметики до мебели.
Инструменты для продвижения московские предприниматели получают бесплатно. В 2024 году к проекту подключились крупные бизнес-маркеты, а также городские ярмарки.
В каком формате работает проект? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.