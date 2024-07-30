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30 июля, 13:15

Экономика

Более 25 тыс товаров представлено на сайте проекта "Сделано в Москве"

Более 25 тыс товаров представлено на сайте проекта "Сделано в Москве"

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Рассказать о своем бизнесе или стартапе столичным предпринимателям помогает проект "Сделано в Москве". На площадке проекта представлено более 25 тысяч товаров – от косметики до мебели.

Инструменты для продвижения московские предприниматели получают бесплатно. В 2024 году к проекту подключились крупные бизнес-маркеты, а также городские ярмарки.

В каком формате работает проект? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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