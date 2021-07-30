Москвичам рассказали, как изменились цены на хлеб

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на хлеб "Бородинский".

В "Пятерочке" хлеб стоит 47 рублей, за неделю его стоимость в этой сети магазинов не изменилась. В "Перекрестке" "Бородинский" подорожал на четыре рубля. Еще в понедельник он стоил 41 рубль, а теперь – 45 рублей.

В "Ашане" цена на него всю неделю была без изменений – 41 рубль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.