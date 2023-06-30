Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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19:15

Политика

Новости часа: Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку

Новости часа: Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку

Новости часа: в РФ могут увеличить размер льготной ипотеки для многодетных семей

Новости часа: курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Центробанк введет новые требования к микрофинансовым займам с 1 июля

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Евро подорожал до 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится

Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов

Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вице-президент Александр Новак поручил нефтяникам отдавать приоритет поставкам бензина на рынок России. Об этом сообщил кабмин.

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны.

Профсоюз работников отелей сообщил о волне отмен бронирований из-за беспорядков во Франции. Об этом заявили СМИ.

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