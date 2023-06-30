Новости часа: Новак призвал нефтяные компании отдавать приоритет внутреннему рынку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вице-президент Александр Новак поручил нефтяникам отдавать приоритет поставкам бензина на рынок России. Об этом сообщил кабмин.

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны.

Профсоюз работников отелей сообщил о волне отмен бронирований из-за беспорядков во Франции. Об этом заявили СМИ.