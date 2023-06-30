Новости часа: в РФ могут увеличить размер льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России могут увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми. Такая информация опубликована на сайте Кремля.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Модернизацию ливневок могут включить в новый этап нацпроекта "Экология". Об этом сообщили в Минстрой.