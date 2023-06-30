Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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13:15

Экономика

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Евро подорожал до 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Собянин заявил, что объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса расширится

Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов

Новости часа: бюджет ДНР пополнится на 14,5 млрд рублей

Москвичам рассказали, какие магазины откроются на месте ушедших западных брендов в ТЦ

Новости часа: массовые отключения энергии из-за дождя в Подмосковье не зафиксированы

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

Путин заявил, что российские компании не уступают зарубежным

Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта прошлого года, а курс доллара превысил 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В Центробанке РФ не видят рисков для финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. При этом он отметил, что динамику курса рубля учтут на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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