13:15Экономика
Курс евро превысил 96 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро поднялся выше 96 рублей впервые с 29 марта прошлого года, а курс доллара превысил 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В Центробанке РФ не видят рисков для финансовой стабильности из-за ослабления курса рубля. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. При этом он отметил, что динамику курса рубля учтут на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке.
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