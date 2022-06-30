Новости последнего часа: Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Центробанк представил новую купюру номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображена Москва.

Финляндия с 30 июня возобновила прием туристов из России. Это следует из указа.

В приложении московского велопроката в тестовом режиме заработал чат-бот "Александра". Об этом сообщил Дептранс.