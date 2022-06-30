Владеющая брендом Holiday Inn компания покинет российский рынок

30 июня российские гостиницы последний день работают в международной системе бронирования, куда входят Holiday Inn и Crown Plaza. Они прекращают деятельность в России.

Закроют ли отели или просто сменится владелец? Повлияет ли это на уровень сервиса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.