Банк России презентовал новую 100-рублевую банкноту

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей. На лицевой стороне банкноты изображены виды Москвы, из которых на первом плане – Спасская башня Кремля. Также виднеются парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. А на оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому солдату, который открыли два года назад в Тверской области. На втором плане – музей-заповедник "Куликово поле".

Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

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