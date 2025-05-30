Эксперт рассказал, в каких случаях запретят переводы на сумму более 100 тыс рублей

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, в каких случаях запретят переводы на сумму более 100 тысяч рублей. Информация о запрете на переводы появилась в Сети.

Эксперт отметил, что они будут запрещены только на специальных сервисах по переводу денег, где не нужно открывать банковский счет, например Unistream и "Золотая корона". Это делается для того, чтобы сократить отток капитала из страны, а также для борьбы с дропперами.

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