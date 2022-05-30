Нидерланды не намерены активировать план по газу на случай кризиса, сообщили власти страны.

Компания Ozon согласует условия реструктуризации облигаций до середины июня.

Омбудсмен Украины заявила, что по указанию Зеленского ей планируют объявить о недоверии, сообщают СМИ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.